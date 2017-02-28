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Трехлетняя девочка выжила после падения с четвертого этажа в Иркутской области

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по факту падения ребенка, оставленного родителями без присмотра, из окна многоэтажного дома в Усть-Кутском районе Иркутской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

"В поселке Ния, расположенном в 160 км от райцентра, из окна четвертого этажа выпала трехлетняя девочка, которая, оставшись в квартире одна, смогла открыть окно и не удержалась на подоконнике. Ребенок получил перелом руки и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данным полиции, несчастный случай произошел, когда мать девочки отправилась в детский сад за вторым ребенком.

В 2016 году в Иркутской области выпали из окон и с балконов восемь малышей в возрасте от двух до шести лет, оставленные без присмотра взрослых. В 2017 году это уже третий подобный случай.

Теги: Иркутская область
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