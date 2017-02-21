Пропавшую рязанскую школьницу нашли в Москве

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пропавшая рязанская школьница нашлась в Москве, сообщила на своей странице в Facebook вечером в понедельник уполномоченная по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Как сообщалось, 16 января 14-летняя девочка примерно в 20:15 ушла из больницы, где проходила плановое лечение. Охранник отдал ей одежду и выпустил. Позднее было установлено, что девочка уехала в Москву. Поисками ребенка занимались сотрудники силовых структур и волонтеры поисково-спасательных отрядов.