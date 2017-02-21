Лавров усомнился в самостоятельности постпреда Украины в ООН

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров подозревает, что постпред Украины при ООН, блокируя принятие официального заявления СБ ООН в Нью-Йорке в связи с кончиной постпреда РФ Виталия Чуркина, получил соответствующий приказ.

"Почти не сомневаюсь, что сам постпред на такую выходку не решился бы, значит, ему приказали. Это, конечно, не по-христиански, это за гранью добра и зла. Но нынешняя украинская власть нас приучила, что именно так кое-кто в их стране относится к русским, в том числе и тем, кто не желает плясать под дудку неонацистов", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Швеции.

Украина председательствует в Совете Безопасности ООН с 1 февраля.

Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов ранее сообщил, что в Москве сожалеют решением украинской делегации блокировать предложение РФ.

"Жаль, конечно, что некоторые наши партнеры, прежде всего украинские коллеги, председательствующие в настоящем месяце в Совете Безопасности, не смогли переступить через свои политические позиции и не дали согласия на принятие официального заявления председателя Совета Безопасности ООН в виде соответствующего документа, ограничившись лишь устным выражением соболезнования для прессы", - сказал "Интерфаксу" Гатилов.