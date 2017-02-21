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Члены Совбеза ООН выразили соболезнования в связи с кончиной Чуркина

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Члены Совета Безопасности выразили соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

"Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семье посла, правительству и народу Российской Федерации", - говорится в принятом заявлении СБ ООН для прессы в связи с кончиной Чуркина.

"Члены Совета Безопасности были глубоко опечалены, узнав о смерти 20 февраля 2017 года посла Виталия Чуркина, выдающегося российского дипломата, постоянного представителя РФ при ООН", - отмечается в сообщении.

"Члены Совета Безопасности оплакивают смерть посла, который более 40 лет находился на российской дипломатической службе, более 10 лет возглавлял российскую миссию при ООН, которому 21 февраля исполнилось бы 65 лет", - подчеркивается в заявлении.

Теги: ООН, Россия, Виталий Чуркин
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