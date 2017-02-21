Генсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося в понедельник на 64-ом году жизни, выдающимся дипломатом и выразил соболезнования его семье и российскому правительству.

"Хотя мы и работали вместе недолго, я высоко ценил возможность взаимодействовать с ним. Мне будет очень не хватать его знаний, навыков и дружбы. Я отдаю дань его вкладу в ООН и приношу свои глубочайшие соболезнования его семье и близким, а также правительству и народу Российской Федерации", - говорится в заявлении Гутерреша в связи с кончиной Чуркина.

"Я только что вернулся в Нью-Йорк и был шокирован и опечален, узнав о внезапной кончине посла Виталия Ивановича Чуркин, который был выдающимся дипломатом", - отмечается в сообщении.

Генсек ООН заявил, что "Виталий Чуркин был исключительно опытный дипломат, сильный оратор с большим умом и человек, обладающий многими талантами и интересами".

По словам Гутерреша, посол "обеспечивал сильное представительство (России - ИФ) в Совете Безопасности" более десяти лет.