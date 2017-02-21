Минобрнауки направит материалы по диссертации Мединского в экспертный совет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Материалы по диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского поступили в Минобрнауки, они будут переданы на рассмотрение в экспертный совет, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Министерство поступили материалы из диссертационного совета МГУ по диссертации Владимира Мединского. Данные материалы, в соответствии с установленной процедурой будут переданы на рассмотрение и анализ в соответствующий экспертный совет", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки.

Весной 2016 года участники сетевого сообщества "Диссернет" из числа ученых-историков оспорили докторскую диссертацию Мединского в Высшей аттестационной комиссии. По их оценке, диссертация не имеет научной ценности. ВАК приняла заявление к рассмотрению.

7 февраля стало известно, что диссертационный совет по истории на базе исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова не намерен рассматривать претензии к докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского по существу по формальным основаниям.

Со своей стороны глава ВАК Владимир Филиппов сказал журналистам, что ВАК пока не получал официального заключения по диссертации Мединского из МГУ им.Ломоносова и переадресовал журналистов за комментариями в МГУ.

Министр культуры РФ Мединский уже заявил, что уважает решение диссертационного совета по истории на базе истфака МГУ. "Ведь с самого начала эта история была больше похожа на политический заказ, нежели на серьезные научные претензии", - добавили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры РФ.