Следствие смягчило обвинение имаму мечети "Ярдям"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Предварительное следствие в отношении имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма, завершено, сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемого Дагир Хасавов.

"Меня и моего подзащитного уведомили об окончании предварительного следствия. На ближайшей неделе мы начнем знакомиться с материалами дела. Там всего три тома", - сказал Хасавов. Махмуд Велитов отпущен под подписку о невыезде, добавил он. Защитник также отметил, что следствие смягчило статью, по которой обвиняется имам.

"Опять произошла переквалификация обвинения на более мягкое - с ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Публичное оправдание терроризма с использованием СМИ") на ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"), - сказал Хасавов.

Велитов обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч.1 ст.205.2 УК РФ). Максимальная санкция по данной статье составляет пять лет лишения свободы.

Суд запретил имаму пользоваться интернетом, мобильной связью и стационарным телефоном, однако разрешил общаться с медицинскими работниками, так как Велитов имеет инвалидность второй группы, перенес инфаркт и инсульт. Сотрудники ФСИН не стали надевать имаму электронный браслет в связи с проведенной ему ранее операцией на сердце.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов, являясь председателем Совета и одновременно имамом религиозной организации, во время молитв в мечети на улице Хачатуряна произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена на территории РФ).