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Проект расселения "хрущевок" станет приоритетным в работе Госдумы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Законодательное сопровождение масштабной программы расселения москвичей из "хрущевок" станет важным приоритетом работы депутатов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"Проект расселения домов старых серий, "хрущевок", который сегодня обсуждался у президента - это продуманное и беспрецедентное решение", - цитирует Володина во вторник думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"Во-первых, - отметил спикер, потому, что подобные здания давно устарели не только морально, но и физически, технологически". Их просто невозможно полноценно реконструировать, приведя качество жизни в них к современным стандартам, добавил он. "В этом смысле реализация данного проекта подведёт черту под целой эпохой в столичном строительстве: эпохой временного, "на полвека", жилья", - подчеркнул председатель Госдумы.

Во-вторых, продолжил он, "подобный проект станет частью более общей стратегии, направленной на создание нового облика города и на модернизацию городских пространств".

По словам спикера, они должны становиться более удобными, комфортными для миллионов людей. "Убеждён, что принятое решение соответствует чаяниям самих москвичей. Оно станет реализовываться в тесном контакте с самими жителями столицы, с учётом их мнения", - сказал политик.

"В-третьих, речь идёт об очень масштабной программе. Предстоит расселить 25 миллионов квадратных метров жилья. А значит, реализация проекта будет способствовать развитию строительной индустрии, созданию огромного количества рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса", - пояснил Володин.

При этом новые качественные квартиры получат приблизительно 1,6 миллионов человек, сообщил он.

Володин акцентировал внимание на том, что это - огромный шаг, который коснется практически каждого пятого москвича. "Депутаты Государственной Думы совместно с московскими коллегами в ближайшее время приступят к формированию необходимой законодательной базы для реализации этого мегапроекта", - заключил спикер.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать в вопросе внесения изменений в законодательство, чтобы урегулировать проблему со сносом "хрущевок", которые не признаны аварийным жильем. На встрече мэра с президентом РФ Владимиром Путиным был затронут вопрос сноса "хрущевок" в Москве, и глава города заявил, что у столицы есть финансовые возможности для решения этого вопроса. Вместе с тем, Собянин указал на "определенные проблемы, связанные с нормативным регулированием этого процесса".

Теги: Вячеслав Володин, Госдума
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