Путин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что считает целесообразным снос "хрущевок" в Москве вместо их капитального ремонта.

"Сергей Семенович, мы с вами уже говорили на эту тему. Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить", - сказал он на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением. Вопрос только в возможностях столицы, в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов и так далее", - продолжил глава государства. Путин также попросил Собянина максимально учитывать интересы жителей при расселении. "Я ожидаю именно такой организации работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь. А здесь возникают вопросы, связанные с расселением, с районами будущего места жительства. Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало", - сказал президент.

Так он отреагировал на доклад московского мэра, который рассказал о том, что в городе сохраняется большое количество "мягко говоря, некомфортного, по большому счету ветхого жилья". "Это пятиэтажки примерно таких же серий, как мы снесли, но их значительно больше - около 25 миллионов квадратных метров, в них проживает 1 миллион 600 тысяч москвичей", - пояснил он. Собянин согласился со словами президента о том, что полный снос "хрущевок" потребует значительных ресурсов.

"Мы знаем, с чем сталкиваемся. Когда проводили снос первой серии этих пятиэтажек, по масштабу он гораздо меньший, требовались просто неимоверные усилия. Многие инвесторы, которые подвизались, просто разорились на этих проектах. Мы взяли на бюджет эти проекты и доводим до логического завершения", - сказал Собянин. Вместе с тем, продолжил он, бюджет Москвы устойчив, город рассчитался с основными долгами, кроме того, столица получила хорошие поступления в бюджет от налога на прибыль и подоходного налога.

10 февраля руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин заявил, что старт второго этапа программы сноса ветхих пятиэтажек в Москве в ближайшее время практически невозможен. "Это и отсутствие стартовых площадок для переселения, и необходимость совмещения интересов жителей, инвесторов и города, а также крайне неудовлетворительное состояние внутриквартальных инженерных сетей, которые необходимо полностью перекладывать", - перечислил трудности чиновник.

Через три дня после этого Мосгордума потребовала продолжить программу расселения всех старых пятиэтажек и их сноса, включив в нее дома так называемых "несносимых" серий. Еще через три дня с аналогичным заявлением выступила Общественная палата Москвы: члены ОП рекомендовали Собянину снести старые пятиэтажки в силу невозможности их капремонта.