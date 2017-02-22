На Камчатке откроют музей вулканов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Попечительский совет краевого отделения Русского географического общества (РГО) поддержал проект по созданию в центральной части Петропавловска-Камчатского музея вулканов "Вулканариум", сообщает в среду пресс-служба правительства Камчатского края.

"Это частный проект, нацеленный на развитие научно-познавательного туризма. Открытие музея запланировано на май 2017 года", - говорится в сообщении.

В музее планируют разместить три больших зала, 15 секций, каждая из которых будет посвящена отдельному аспекту вулканологии и жизни вулканов.

"В качестве ключевого момента, который будет отличать наш музей от других музеев мира, будут действующие модели различных физических явлений, которые сопровождают вулканизмы: гейзер действующий, модель землетрясения, цунами. Проект уже получил достаточно широкую поддержку, основная - это частная инициатива, но он интересен и городу, и краю", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, заместителя директора Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Сергея Самойленко.

В свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заявил, что этот проект может быть также включен в схему реконструкции центра Петропавловска-Камчатского.

"Надо на месте изучить, что можно сделать в этой части - благоустройство территории, подъезды, площадки. Также предлагаю рассмотреть возможность размещения на территории музея макета вулкана, который был главным стендом Камчатки на Восточном экономическом форуме. Идея проекта замечательная. Хотелось бы, чтобы открытие состоялось в запланированные сроки. У нас в этом году планируется активная круизная программа, в связи открытием морского вокзала и реконструкцией причала. Поэтому к июлю надо постараться, чтобы музей заработал и туристы туда пошли", - цитирует пресс-служба Илюхина.