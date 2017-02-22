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В Кремле не согласились с выводами доклада Amnesty International о России

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут согласиться с выводами в отношении России, которые содержатся в докладе Amnesty International.

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"Это регулярно выпускаемые документы, мы во многом, как правило, не соглашаемся, в данном случае мы не согласны и с такими выводами, которые сделаны", - сказал Песков журналистам в среду.

В опубликованном сегодня ежегодном докладе Amnesty International констатировала, что в России усилилось давление на свободу выражения мнений, ужесточились ограничения, налагаемые проведение мирных собраний.

Правозащитники отмечают, что власти РФ в 2016 проводили политику по ужесточению законодательства в этой сфере. Наиболее ярким примером называют принятый в июне 2016 "пакет Яровой".

"Мы отмечаем, что поправки, внесенные в антиэкстремистское законодательство, во многом противоречат тем обязательствам, которые на себя взяла Российская Федерация в рамках международного права", - заявил глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин.

Теги: Amnesty International
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