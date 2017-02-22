Amnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в России

В своем годовом отчете правозащитники заявили, что в мировой политике в 2016 году активно использовался "язык вражды"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2016 году усилилось давление на свободу выражения мнений, заявила правозащитная организация Amnesty International в опубликованном в среду ежегодном докладе.

"Ужесточились ограничения, налагаемые на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний", - говорится в нем.

Правозащитники отмечают, что власти РФ в 2016 проводили политику по ужесточению законодательства в этой сфере. Наиболее ярким примером называют принятый в июне 2016 "пакет Яровой". "Мы отмечаем, что поправки, внесенные в антиэкстремистское законодательство, во многом противоречат тем обязательствам, которые на себя взяла Российская Федерация в рамках международного права", - заявил глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин.

В реестр иностранных агентов за 2016 год были внесены десятки независимых правозащитных, экологических, женских и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе международное общество "Мемориал", "одна из ведущих некоммерческих организаций Российской Федерации, которая имеет давнюю историю", отмечают в организации.

В докладе также говорится о "повсеместном и систематическом применении пыток и жестокого обращения" в местах содержания под стражей и колониях в России. Кроме того, в Amnesty International обращают внимание на проблему неоказания надлежащей медицинской помощи в местах содержания под стражей.

Ситуация на Украине

Конфликт в Донбассе в 2016 году продолжал оказывать негативное влияние на ситуацию с правами человека на Украине, говорится в докладе.

В нем сказано, что власти Украины, как и власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, "производили незаконные задержания с целью дальнейшего обмена пленными".

Независимые СМИ и гражданские активисты в 2016 году не получили возможности работать на территории ДНР и ЛНР, отмечают в Amnesty International. "С преследованиями и угрозами сталкивались и СМИ на подконтрольных властям Украины территориях, в первую очередь те, чья редакционная политика рассматривалась их критиками в качестве пророссийской или просепаратистской", - говорится в докладе.

"Язык вражды" в мировой политике

В целом в мировой политике в 2016 году активно использовался "язык вражды", заявляют правозащитники.

"Тектонические политические сдвиги в 2016 году продемонстрировали эффективность языка вражды, использовавшегося политиками по всему миру. Успех предвыборной кампании Дональда Трампа, отмеченной рядом оскорбительных высказываний, - лишь один из примеров этого", - говорится в докладе.

Использование этой риторики в 2016 году во многом определяло политику и практику большого количества государств: страны не реагировали на военные преступления, принимали законы, лишающие права просить убежища и нарушающие свободу выражения мнений, оправдывали пытки и расширяли полномочия полиции, отмечают в Amnesty International.

"36 стран нарушали международное право, незаконно отправляя беженцев обратно в страны, где могли быть нарушены их права", - подчеркивается в докладе.

В Amnesty International называют "незаконным и безответственным" соглашение Евросоюза с Турцией о возвращении беженцев обратно в эту страну, где, по словам правозащитников, не может быть гарантирована их безопасность. Мексика и США продолжают депортировать людей спасающихся от насилия в Центральной Америке, уже в 2017 году президент США Трамп подписал указ, который должен помешать беженцам, покинувшим зоны конфликта, въехать в страну, отмечается в докладе.

По данным организации, "массовые репрессии" в 2016 году проводились в Китае, Египте, Эфиопии, Индии, Иране, Таиланде и Турции; Франция и Великобритания злоупотребляли мерами по обеспечению безопасности.

"Первой целью были беженцы, но, если это продолжится в 2017 году, то под ударом окажется и другие группы. Что в свою очередь приведет к дальнейшим нападениям на основании расы, пола, гражданства и религии", - считает глава организации Салил Шетти, слова которого приводят в пресс-службе Amnesty International.

Всего в 2016 году Amnesty International зафиксировала серьезные нарушения прав человека в 159 странах.