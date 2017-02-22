Шаманов объяснил назначение войск информационных операций

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Войска информационных операций, созданные в Вооруженных силах РФ, смогут решать проблемы кибератак, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Сегодня ряд вызовов перенесены в так называемую киберсферу, и, по существу, сегодня идет информационное противоборство как составная часть общего противоборства. Исходя из этого Россия предприняла усилия по формированию структур, которые этим делом занимаются", - сказал Шаманов "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что войска информационных операций созданы, прежде всего, "для защиты интересов национальной обороны и противоборства в информационной сфере".

Выступая в среду в Госдуме, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций.

"Созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее, сильнее", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос о необходимости воссоздания управления, которое занималось контрпропагандой.

"Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной", - отметил Шойгу.

Впервые о необходимости создания в российской армии киберкомандования в марте 2012 заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.