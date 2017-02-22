По заявлению о пытках Дадина в колонии проведут новую проверку

В среду президиум ВС РФ освободил оппозиционера от наказания, признав за ним право на реабилитацию

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Карелии отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках в отношении оппозиционного активиста Ильдара Дадина в сегежской колонии и направила материалы на новую проверку, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ведомства.

"Постановление (СКР Карелии об отказе в возбуждении уголовного дела - ИФ) было вынесено в декабре 2016 года. После этого (в СМИ - ИФ) назывались новые фамилии (заключенных, якобы пострадавших от действий сотрудников республиканского УФСИН - ИФ). Для полноты проверки было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы направлены в региональное управление СК для повторной проверки", - сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что речь о возбуждении уголовного дела пока не идет.

Ранее в пятницу правозащитный фонд "Общественный вердикт" сообщил, что Генпрокуратура РФ отменила отказ в возбуждении уголовного дела о пытках в отношении оппозиционного активиста Дадина и направила материалы на дополнительную проверку.

Как сообщалось, прокуратура Карелии признала законным отказ регионального СКР возбудить дело по жалобам Дадина.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года признал Дадина виновным в этом преступлении и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, впоследствии срок был снижен до 2,5 лет.

Освобождение Дадина

В среду президиум ВС РФ постановил освободить Дадина от наказания и признать за ним право на реабилитацию. Таким образом президиум суда рассмотрел представление председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.

КС РФ 10 февраля по итогам рассмотрения жалобы активиста на статью 212.1 Уголовного кодекса (УК) РФ (неоднократное нарушение правил организации или проведения митингов, демонстраций и пикетирования) постановил, что вынесенные в отношении Дадина судебные акты подлежат пересмотру. КС РФ признал оспариваемую статью не противоречащей Конституции РФ, но рекомендовал законодателю ее доработать.

Согласно закону, досрочное освобождение от отбывания наказания производится в день поступления в колонию соответствующего постановления суда либо утром следующего дня (если документ поступает после окончания рабочего дня). Закон гласит, что осужденному, освобожденному от отбывания наказания вследствие отмены приговора в связи с прекращением уголовного дела, в документе об освобождении приносятся официальные извинения от имени государства.