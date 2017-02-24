Защита Дадина направила обращение в ЕСПЧ из-за удержания его в колонии

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты оппозиционера Ильдара Дадина обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на незаконное удержание активиста в колонии Рубцовска в Алтайском крае, сообщила в пятницу на своей странице в одной из социальных сетей его супруга Анастасия Зотова.

"Решение президиума Верховного суда РФ до сих пор не достигло колонии и выяснить его судьбу не удается. Таким образом, Дадин незаконно содержится в ИК-5 в нарушении Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - цитирует супруга текст телеграммы в ЕСПЧ.

Адвокаты Дадина требуют от ЕСПЧ вмешаться в "экстренную ситуацию". Кроме того, защита направила телеграммы во ФСИН и Генпрокуратуру РФ с требованием разобраться в сложившейся ситуации.

Также Зотова высказала намерение провести марш памяти Бориса Немцова в Рубцовске, где она сейчас находится в ожидании освобождения мужа.

В минувшую среду президиум Верховного суда РФ постановил освободить Дадина.

Дело Дадина

В декабре 2015 года Ильдар Дадин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.

Конституционный суд РФ 10 февраля по итогам рассмотрения жалобы активиста на статью 212.1 Уголовного кодекса (УК) РФ (неоднократное нарушение правил организации или проведения митингов, демонстраций и пикетирования) постановил, что вынесенные в отношении Дадина судебные акты подлежат пересмотру.

КС РФ признал оспариваемую статью не противоречащей Конституции РФ, но рекомендовал законодателю ее доработать.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по этой статье после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет. К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней.