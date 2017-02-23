Троих пострадавших в ДТП на Камчатке доставили в Петропавловск-Камчатский

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 санавиации доставил из Мильковского района в Петропавловск-Камчатский троих пострадавших в аварии с участием пассажирского автобуса, сообщает в четверг ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"На стадионе "Спартак" в Петропавловске-Камчатском их встречали медики, спасатели и психологи МЧС. Людей разместили в кареты "скорой помощи", которые в свою очередь доставили пострадавших в медицинские учреждения края", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что остальные люди, которым требуется квалифицированная медицинская помощь, будут оставлены в Петропавловск-Камчатский вторым бортом, который уже вылетел из райцентра Мильково.

Как сообщалось, автомобильная авария с участием пассажирского автобуса и КамАЗа произошла поздно вечером в среду на 303 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково.

По данным Управления ГИБДД по Камчатскому краю, за рулем КамАЗа с прицепом, перевозившего лес-кругляк, сидел водитель 1969 года рождения. Выезжая с второстепенной дороги, грузовик "зацепил" обочину, забуксовал и перегородил проезд следовавшему по главной дороге рейсовому автобусу, принадлежащему ООО "Городской автопарк" Петропавловка-Камчатского.

В результате аварии пострадали 20 человек. Среди пострадавших четыре девочки 1999, 2000, 2001 и 2003 годов рождения.

По данным ГИБДД, автобус был оснащен цифровым тахографом. Медицинское освидетельствование показало, что водитель грузовика был трезв.

Обстоятельства аварии выясняют следователи Следственного управления СКР по Камчатскому краю. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям водителя автобуса в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.