Полиция возбудила дело по факту дебоша пациента в новгородской больнице

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - По факту нанесения побоев сотрудникам Новгородской областной клинической больницы (ОКБ) возбуждено дело, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Великому Новгороду.

"Дело возбуждено по статье "Побои". Дело передано для дальнейшего расследования в Новгородское управление СК", - сказал собеседник.

Как сообщалось, в четверг ночью бригада "скорой помощи" доставила из кафе в Великом Новгороде в ОКБ мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице. Он был нетрезв и агрессивен. В результате дебоша пациента в приемном покое пострадали три человека.

Дебошира задержала полиция. Он содержится в городском УМВД.