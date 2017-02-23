Главные новости
В РоссииПутин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам СирииВ миреЗадержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"В миреСуд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспорта
В России

Президент России назвал приоритеты для развития Вооруженных сил

По его словам, среди них - укрепление стратегического ядерного щита и Воздушно-космических сил страны

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы, среди приоритетов - укрепление стратегического ядерного щита и Воздушно-космических сил, заявил президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня защиты Отечества.

"Мы обязательно продолжим работу над кадровым и организационным укрепление Вооруженых сил повышения их мобильности и боеготовности. Среди приоритетов - укрепление стратегического ядерного щита, современных Воздушно-космических сил, а также строгое выполнение госпрограммы вооружений", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что растущие возможности отечественного ОПК "позволяют уверенно реализовать все наши масштабные планы".

Теги: Владимир Путин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам СирииПутин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам Сирии
Как заявил президент, поход проходил в условиях противодействиях, а не помощи "от некоторых так называемых партнеров"Подробнее
Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении ЧудновецГенпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец
Екатеринбургская воспитательница осуждена на шесть месяцев лишения свободы за репост видеоПодробнее
Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАКПравительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК
Ранее СМИ сообщали, что экс-министр обороны может стать заместителем генерального директора "Ростеха"Подробнее
По заявлению о пытках Дадина в колонии проведут новую проверкуПо заявлению о пытках Дадина в колонии проведут новую проверку
В среду президиум ВС РФ освободил оппозиционера от наказания, признав за ним право на реабилитациюПодробнее
В Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ Минобороны РФ создали войска информационных операций
Новая структура будет отвечать за контрпропагандуПодробнее
В парке "Патриот" построят мини-копию Рейхстага для тренировок юнармейцевВ парке "Патриот" построят мини-копию Рейхстага для тренировок юнармейцев
По словам Шойгу, он нужен для того, чтобы "юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место"Подробнее
Двое обвиняемых в убийстве семьи полицейского в Самарской области осуждены пожизненноДвое обвиняемых в убийстве семьи полицейского в Самарской области осуждены пожизненно
Еще двое подсудимых получили по 26 и 25 лет заключенияПодробнее
Президиум Верховного суда отменил приговор ДадинуПрезидиум Верховного суда отменил приговор Дадину
Президиум постановил освободить оппозиционера из-под стражи и признать за ним право на реабилитацию, его дело закрытоПодробнее
Похороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в МосквеПохороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве
Прощание с покойным постпредом РФ при ООН начнется в среду в Нью-ЙоркеПодробнее
Прокуратура подтвердила запрос о возбуждении нового дела на главу "Почты России"Прокуратура подтвердила запрос о возбуждении нового дела на главу "Почты России"
Дело по материалам первой проверки в отношении Страшнова до сих пор не возбужденоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам СирииВ миреЗадержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"В миреСуд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспортаКультураСкончался актер Алексей Петренко
Суд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспорта
Президент России назвал приоритеты для развития Вооруженных сил
Путину рассказали о недружественном поведении кораблей НАТО у берегов Сирии
Задержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"
Путин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам Сирии
Путин сообщил о воюющих в Сирии четырех тысячах боевиках из России
В Бобруйске во время взлета загорелся МиГ-29
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи