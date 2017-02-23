Президент России назвал приоритеты для развития Вооруженных сил

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы, среди приоритетов - укрепление стратегического ядерного щита и Воздушно-космических сил, заявил президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня защиты Отечества.
"Мы обязательно продолжим работу над кадровым и организационным укрепление Вооруженых сил повышения их мобильности и боеготовности. Среди приоритетов - укрепление стратегического ядерного щита, современных Воздушно-космических сил, а также строгое выполнение госпрограммы вооружений", - сказал президент.
Путин подчеркнул, что растущие возможности отечественного ОПК "позволяют уверенно реализовать все наши масштабные планы".