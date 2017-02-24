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Петр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляции

С нами хотят вести диалог и заниматься решением общих проблем, заявил вице-спикер Думы

Петр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляции
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене заявил, что Россия вышла из изоляции.

"За неполных два дня мы услышали много мнений о России и возможном дальнейшем развитии отношений. Но с уверенностью можно сказать одно - наша страна вышла из изоляции, с нами хотят вести диалог и заниматься решением общих проблем - от борьбы с мировым терроризмом до налаживания двусторонних отношений", - цитирует Толстого в пятницу его пресс-служба.

По его словам, "как бы кому не хотелось, а Россия - великая держава, наравне с США, и с ней нужно считаться".

Вице-спикер напомнил, что накануне российские парламентарии встретились на "полях" ПА ОБСЕ с американскими, и эта встреча также продемонстрировала готовность обеих сторон к контактам . "Пока кто-то будет продолжать вещать о "российской агрессии", мы будем налаживать диалог по важным вопросам с другими странами", - заявил глава делегации РФ.

По итогам заседания Общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в Вене Толстой высказал мнение, что сегодня отношение к России в мире значительно изменилось.

В ходе своего выступления на комитете члены украинской делегации в очередной раз говорили об "агрессии России", говорится в сообщении. "В ответном слове представитель российской делегации, депутат Госдумы Николай Рыжак отметил, что "если мы будем продолжать вносить формулировки про "агрессию России" в дипломатический разговор, это не приведет к решению вопроса".

В свою очередь, представителя Словакии Любош Блаха призвал не пенять во всем на Россию, а объединиться в борьбе с терроризмом, как ранее вся Европа объединилась в борьбе с фашизмом.

Теги: ПА ОБСЕ, Петр Толстой
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