Всех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдины

МЧС предупреждало сахалинских рыбаков-любителей об опасности выхода на лед в этом месте

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели сняли со льдины, отколовшейся в заливе Мордвинова на юге Сахалина, всех находившихся на ней рыбаков-любителей, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась. В настоящее время спасатели проводят осмотр льдины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасательные работы осложнялись неблагоприятными метеоусловиями (ветер, снег). По той же причине применение вертолета было невозможно.

В субботу 25 февраля во второй половине дня в МЧС поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (одно из самых популярных мест для любительской подледной рыбалки на юге Сахалина - ИФ) в районе села Охотское в результате отжимного ветра образовалась трещина. На отколовшейся от припая льдине оказались 20 рыбаков-любителей, не имеющих возможности самостоятельно ее преодолеть.

"В заливе Мордвинова в районе села Охотское (Корсаковский район) в результате отжимного ветра образовалась трещина, за которой оказалось 20 рыбаков-любителей, не имеющих возможность самостоятельно ее преодолеть", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Ведомство напоминает, что неоднократно сообщала о том, что выход на припай опасен и призывала рыбаков не выходить на лед. Рыбаков также предупреждали, что к Сахалину в субботу подходит очередной циклон.