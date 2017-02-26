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Православные россияне отмечают Прощеное воскресенье

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - По церковному календарю в этом году 26 февраля у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Это последний день перед Великим постом, который начнется уже в понедельник и продлится семь недель.

Согласно православным канонам, сегодня людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить.

Во второй половине дня патриарх Кирилл, по традиции, совершит особую вечерню с чином прощения в Храме Христа Спасителя.

Теги: Россия, РПЦ
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