Православные россияне отмечают Прощеное воскресенье

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - По церковному календарю в этом году 26 февраля у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Это последний день перед Великим постом, который начнется уже в понедельник и продлится семь недель.

Согласно православным канонам, сегодня людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить.

Во второй половине дня патриарх Кирилл, по традиции, совершит особую вечерню с чином прощения в Храме Христа Спасителя.