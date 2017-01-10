Исаакиевский собор передадут Русской православной церкви

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Исаакиевский собор в Петербурге будет передан Русской православной церкви, но сохранит и музейную функцию, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора северной столицы Георгия Полтавченко Андрей Кибитов во вторник.

"Информация соответствует действительности. Решение (о передаче собора РПЦ - ИФ) принято. Однако есть масса тонкостей по вопросам будущего использования и передачи храма. Их озвучат в ближайшее время", - сказал Кибитов.

Он добавил, что по договоренности между Полтавченко и патриархом Московским и Всея Руси Кириллом Исаакиевский собор сохранит музейную и просветительскую функции.

По словам Кибитова, при передаче собора в пользование церкви потребуется ряд сложных согласований, в том числе с министерством культуры, поскольку храм находится под охраной ЮНЕСКО и в нем хранится большое количество музейных предметов.

"На урегулирование этих вопросов уйдет не день и не два, это длительное время. Возможно, месяцы", - сказал Кибитов.

Как сообщал ранее директор государственного музея "Исаакиевский собор" Николай Буров, ежегодно в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений. По его словам, музей "категорически не препятствует Церкви отправлять обряды, несмотря на то, что это очень сложно для музея, который, к слову, в прошлом году принял более 3,6 миллиона посетителей".

2 сентября 2015 правительство Петербурга заявляло, что окончательно определилось со статусом Исаакиевского собора и постановило оставить здание собора в оперативном управлении СПБ ГБУК "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор".

Тогда городские власти объяснили, что в случае передачи собора в пользование Санкт-Петербургской епархии все расходы по его содержанию, реставрации и охране лягут на собственника - город Санкт-Петербург. Это повлечет за собой дополнительных серьезные расходы в городском бюджете и сокращение финансирования других социально значимых проектов и программ, что было недопустимо в сложной экономической ситуации.