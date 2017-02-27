Бывших топ-менеджеров банка "Траст" признали виновными в хищении 14,6 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в понедельник признал бывших топ-менеджеров Национального банка (НБ) "Траст" Олега Дикусара и Евгения Ромакова виновными по делу хищении 14,6 млрд рублей со счетов кредитной организации.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из мотивировочной части приговора судьи Елены Ленской следует, что вина подсудимых установлена.

"Дикусар и Ромаков совершили растрату, Ромаков - одно преступление, Дикусар - три преступления в составе организованной группы. Подсудимые имели корыстный умысел на растрату средств банка и его вкладчиков путем выдачи кредитов фиктивным организациям", - говорится в приговоре.

Гособвинение в ходе прений сторон просило признать подсудимых виновными и назначить им реальные сроки наказания: Дикусару - 7,5 лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей, Ромакову - 5,5 лет колонии общего режима.

Потерпевший (ПАО НБ "Траст", в настоящее время входит в банковскую группу "Открытие") заявил в рамках гражданского иска потребовал от подсудимых возмещения ущерба в размере 7,11 млрд рублей и более $243 млн.

Фигуранты дела свою вину в хищении категорически отрицают, заявляя, что работали добросовестно.

Бывший зампредправления Дикусар, ранее руководивший дирекцией казначейства банка, и бывший финансовый директор кредитного учреждения Е.Ромаков обвиняются в хищении путем растраты в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц (ч.4 ст.160 УК РФ).

По версии следствия, в 2012-2014 годах Дикусар и Ромаков выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Республики Кипр. Эти действия они осуществляли в интересах акционеров банка, которые сейчас объявлены в розыск. В результате ОАО НБ "Траст" был причинен ущерб на общую сумму 9,9 млрд рублей.

Кроме того, в 2013-2014 годах Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг - еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд рублей через зарегистрированные на территории иностранных государств фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим владельцам банка.

Уголовное дело в отношении бывших собственников банка выделено в отдельное производство. Как сообщалось, Тверской суд Москвы в декабре 2015 года прошлого года санкционировал заочный арест трех бывших руководителей банка "Траст": Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева.

Банк "Траст" проходил санацию с 22 декабря 2014 года. Инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления стал банк "ФК Открытие".