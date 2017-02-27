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Бывший топ-менеджер банка "Траст" осужден на семь лет за хищение 14,6 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к семи годам лишения свободы бывшего зампредправления Национального банка (НБ) "Траст" Олега Дикусара, признанного виновным в хищении 14,6 млрд рублей со счетов кредитной организации. Как передал корреспондент "Интерфакса", это следует из резолютивной части приговора судьи Елены Ленской.

"Признать Дикусара виновным в совершении трех преступлений и окончательное наказание назначить в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласила приговор судья. Второй фигурант дела Евгений Ромаков был приговорен к четырем годам лишения свободы.

С учетом позиции гособвинения судья оставила гражданский иск, заявленный банком Траст, без рассмотрения

Гособвинение в ходе прений сторон просило признать его и бывшего финансового директора банка Евгения Ромакова виновными и назначить им реальные сроки наказания: Дикусару - 7,5 лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей, Ромакову - 5,5 лет колонии общего режима.

Потерпевший (ПАО НБ "Траст", в настоящее время входит в банковскую группу "Открытие") заявил в рамках гражданского иска потребовал от подсудимых возмещения ущерба в размере 7,11 млрд рублей и более $243 млн.

Фигуранты дела свою вину в хищении категорически отрицают, заявляя, что работали добросовестно.

Бывший зампредправления Дикусар, ранее руководивший дирекцией казначейства банка, и бывший финансовый директор кредитного учреждения Е.Ромаков обвиняются в хищении путем растраты в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц (ч.4 ст.160 УК РФ).

По версии следствия, в 2012-2014 годах Дикусар и Ромаков выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Республики Кипр. Эти действия они осуществляли в интересах акционеров банка, которые сейчас объявлены в розыск. В результате ОАО НБ "Траст" был причинен ущерб на общую сумму 9,9 млрд рублей.

Кроме того, в 2013-2014 годах Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг - еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд рублей через зарегистрированные на территории иностранных государств фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим владельцам банка.

Уголовное дело в отношении бывших собственников банка выделено в отдельное производство. Как сообщалось, Тверской суд Москвы в декабре 2015 года прошлого года санкционировал заочный арест трех бывших руководителей банка "Траст": Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева.

Банк "Траст" проходил санацию с 22 декабря 2014 года. Инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления стал банк "ФК Открытие".

Теги: Траст, Олег Дикусар, Евгений Ромаков
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