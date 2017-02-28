В России

В МВД заявили о задержании похитивших 100 млн рублей кибермошенников

У них изъяли 46 сим-карт, 34 банковские карты и порядка двух десятков компьютеров

В МВД заявили о задержании похитивших 100 млн рублей кибермошенников
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали четверых хакеров, похитивших со счетов российских банков более 100 млн рублей, сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк. По её словам, хищения со счётов осуществлялись с использованием вредоносного программного обеспечения, позволявшего удаленно управлять банковскими счетами юридических лиц.

"Для распространения троянских программ злоумышленники создали сеть фишинговых сайтов, осуществляли спам-рассылки, а также использовали методы социальной инженерии, что позволило им заразить вредоносными программами компьютеры более чем 20 организаций, находящихся в разных городах. Общий ущерб от деятельности группы превысил 100 миллионов рублей", - заявила Волк.

Участниками группы оказались четверо российских граждан, проживающих на территории Москвы и Московской области. Все они задержаны.

"Проведено 19 обысков, в ходе которых у подозреваемых изъято 46 сим-карт различных операторов, 34 банковские карты, порядка двух десятков компьютеров, а также блокноты, содержащие записи о поступлении и распределении похищенных денежных средств. Задержанные дают признательные показания",- добавила представитель МВД. Возбуждено уголовное дело по статьям о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ и о мошенничестве.

Теги: Россия
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