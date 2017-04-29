В Бурятии начали собирать вещи для пострадавших от лесного пожара

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минсоцзащиты Бурятии объявило о сборе вещей и предметов первой необходимости для пострадавших жителей села Черемушки Прибайкальского района, где в результате крупного пожара сгорело 17 жилых домов, сообщило в субботу республиканское правительство.

Гуманитарную помощь для погорельцев принимают в нескольких пунктах: в Прибайкальском отделе социальной защиты населения, в здании министерства социальной защиты населения Республики Бурятия, 10, а также в управлении социальной защиты населения по городу Улан-Удэ, сказано в сообщении.

В ночь на субботу и.о. Главы Бурятии Алексей Цыденов после ряда совещаний по вопросам ликвидации последствий пожара выехал в село Черемушки, чтобы лично поговорить с пожарными и пострадавшими жителями и выяснить, какая помощь необходима.

По данным республиканского ГУ МЧС, пожар в поселке был остановлен при помощи дислоцированного в аэропорту Улан-Удэ борта ИЛ-76 МЧС России, который накануне вечером вылил на место пожара 42 тонны воды. Погибших и раненых в результате пожара нет. Жителей поселка отселили в пункты временного размещения, находящиеся в школе и в гостевом доме соседнего села Гремячинск.

Надворные постройки в селе загорелись, предположительно, от пала травы. Штормовой ветер мгновенно распространил огонь по населенному пункту. Огнем было охвачено 21 строение, среди которых 17 - жилых домов. В целом в селе было 33 дома, в которых жили 35 человек.