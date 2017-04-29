Митинг оппозиции в Уфе собрал несколько десятков активистов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Согласованный оппозиционный митинг состоялся в субботу в Уфе, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Акция прошла на площади перед ДК "Химик". Официальными данными о числе участников агентство не располагает, но один из полицейских, обеспечивающих общественный порядок на митинге, сообщил, что присутствовали от 50 до 70 активистов.

Выступающие выразили недовольство разбитыми дорогами, ростом тарифов ЖКХ, низким уровнем доходов населения, действиями региональных властей.

Также активисты выступили против точечных застроек, незаконных поборов в образовательных учреждениях.

Митинг продлился около 1,5 часов, после чего активисты организованно разошлись.