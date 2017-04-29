Полиция насчитала два десятка участников оппозиционной акции в Вологде

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Акция оппозиции прошла в Вологде без нарушений общественного порядка, в мероприятии приняли участие порядка 20 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД региона в субботу.

По оценке организаторов, акция собрала в два раза больше участников.

"Акция прошла спокойно, без задержаний, в ней приняли участие около 40 человек", - сообщила агентству лидер регионального движения "Солидарность" Даниэла Росса.

Как передал корреспондент "Интерфакса", согласованная с городскими властями акция оппозиции началась в 13:00 на площади Чайковского, к двум часам участники мероприятия разошлись.