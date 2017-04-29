Очевидец сообщил о 20-30 участниках акции оппозиции в Чебоксарах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Согласованная акция оппозиции проходит в субботу в Чебоксарах (Чувашия), сообщили "Интерфаксу" очевидцы.

Акция проходит в сквере имени Чапаева. "По моим наблюдениям, присутствует порядка 20-30 человек из числа активистов. Также дежурят сотрудники правоохранительных органов", - сказал очевидец.

В свою очередь представитель местного отделения "Открытой России" Дмитрий Семенов сообщил агентству, что, по его данным, на мероприятие, проводящееся в форме митинга, пришло в несколько раз большее число участников. "Все проходит мирно", - добавил он.

Позднее в пресс-службе республиканского МВД сообщили "Интерфаксу": "В согласованной акции приняли участие около 40 человек. Нарушений общественного порядка не зафиксировано, задержанных нет".