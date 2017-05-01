Профсоюзы проведут в городах России массовые первомайские акции

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), по предварительным оценкам, привлечет на первомайские акции по всей стране более 2,5 млн человек, сообщил лидер профобъединения Михаил Шмаков.

"По предварительной информации, поступившей в ФНПР из федеральных округов число участников первомайских мероприятий составит более 2,5 млн членов профсоюзов, в том числе, более 870 тыс. молодых активистов", - заявлял ранее М.Шмаков.

Наиболее массовые акции, организованные ФНПР, должны состояться в Москве (около 100 тыс. участников), Якутске, Краснодаре (по 50 тыс.), Самаре (39 тыс.), Перми (37 тыс.), Ижевске (30 тыс.), Магнитогорске (28 тыс.), Владивостоке (24 тыс.), Курске, (23 тыс.), в Хабаровске, Ангарске, Прокопьевске, Новотроицке, Березниках, Екатеринбурге, Воронеже и Рязани (по 20 тыс), отмечают в профобъединении.

Согласно планам ФНПР, шествия пройдут в 737 городах и районных центрах РФ.

"В первомайских мероприятиях совместно с ФНПР примут участие представители общественных организаций, представители госорганов и органов местного самоуправления. Вместе с нами планируют выступить представители партии "Единая Россия" и других парламентских партий, но только те, кто искренне разделяет идеологию и требования ФНПР", - отмечается в пресс-релизе профобъединения.

При этом, как отмечают в ФНПР, "главным политическим крылом" профсоюзов выступят представители региональных структур партии "Союз Труда", созданной активистами профобъединения.

Крупнейшая акция запланирована в Москве. Ранее председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев сообщил, что в столичном шествии примут участие около 100 тыс. человек. "Мероприятие займет примерно около часа. Мы в ходе подготовки уделили серьезное внимание вопросам безопасности. На сегодняшний день есть официальное разрешение как администрации президента задействовать Красную площадь, также и от московских властей решение получено. Проведены все необходимые мероприятия, предусмотренные правоохранительными органами. Все участники, безусловно, будут проходить через рамки", - сказал Антонцев. Он отметил, что начало колонн будет рядом с Лобным местом. "Движение будет проходить по Кремлевской набережной, по улице Большая Ордынка", - сказал он.

Основной лозунг ФНПР на Первомай - "За достойную работу, зарплату, жизнь!". Среди лозунгов на первомайских акциях будут также такие, как "Зарплате - реальный рост!", "Бедная молодежь - государство без будущего!", "Требуем МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума!", "Серая зарплата сегодня - черные дни завтра!".

ФНПР является крупнейшим российским профобъединением, в членских организациях которого состоит более 20 млн человек.