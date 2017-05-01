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Дальний Восток первым в стране встретил 1 мая шествиями и гуляниями

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Жители дальневосточных регионов первыми в стране встречают День Весны и Труда, в городах и районах проходят шествия и праздничные гуляния. Демонстрация в центре Петропавловска-Камчатского проходит под лозунгами: "За развитие Камчатского края! За достойную работу, зарплату, жизнь!", - сообщает Федерация профсоюзов региона.

В первомайском шествии в камчатской столице принимают участие порядка 20 отраслевых колонн. Это тысячи представителей самых разных предприятий, учебных заведений, органов власти, политических партий, общественных объединений, спортивных организаций. Праздничные колонны возглавляет городской оркестр, исполняющий патриотические композиции.

На центральной площади Владивостока уже начались праздничные мероприятия.

Митинг, посвященный празднику Весны и Труда, в Хабаровске собрал на площади Ленина трудовые коллективы города, представителей профсоюзов, правительства Хабаровского края, краевой Законодательной думы, жителей и гостей города. После состоялось традиционное шествие, колонны прошли до Комсомольской площади и набережной, где развернуты разные тематические площадки.

По данным правительства Хабаровского края, участие в праздничном первомайском шествии в Хабаровске приняло около 35 тыс. человек.

Более пяти тыс. человек, по данным оргкомитета, приняли участие в праздничном шествии в Южно-Сахалинске. С транспарантами и разноцветными шарами они прошли организованными колоннами по центральным улицам города. В шествии участвовали представители общественных организаций, политических партий, учреждений и предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления, студенты и все желающие.

Теги: Россия
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