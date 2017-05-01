Первомайская "Монстрация" в Новосибирске собрала 3 тыс. участников

В этом году акция прошла как официальное молодежное шествие - передвижная выставка разнообразных самодельных плакатов

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Согласованная с властями "Монстрация" - молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала - состоялась в Новосибирске, передал корреспондент "Интерфакса".

"В мероприятии приняли участие около 3 тыс. человек, в этом году оно проходило как культурная акция. Все прошло в соответствии с поданной заявкой", - сообщил журналистам представитель мэрии Новосибирска.

Колонна прошла по Красному проспекту, впереди колонны была развернута растяжка с четырьмя снежинками и словами "Запрещена в России". Завершилась акция у Новосибирского театра оперы и балета.

"Снег ночью пошел, и мы решили сделать снежинки. Все запрещено в России - зима запрещена в России, "Монстрация" запрещена в России, а у нас наоборот - все разрешено. Сложно объяснить одной какой-то версией, это пространство для трактовок", - сказал идеолог акции Артем Лоскутов журналистам.

В этом году "Монстрация" прошла как официальное молодежное шествие - передвижная выставка полиграфической продукции, то есть разнообразных самодельных плакатов.

В 2016 году мэрия Новосибирска не санкционировала "Монстрацию" как отдельное мероприятие, и она прошла в рамках молодежной акции "Всешествие", в которой, по оценке мэрии, приняло участие около 3 тыс. человек (вместе с "монстрантами", которых, по оценке организаторов, было от 1,5 до 2 тысяч).

Тем не менее, вскоре после акции идеолог "Монстрации" Лоскутов был задержан, в отношении него был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ - нарушение правил проведения публичных акций.

В итоге Центральный районный суд Новосибирска признал Лоскутова виновным по ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение при проведении согласованной акции) и оштрафовал на 20 тыс. рублей.

Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года. В апреле 2011 года Лоскутов получил за "Монстрацию" премию в области современного искусства "Инновация", организатором которой является Государственный центр современного искусства. Акция, которую ранее местные власти неоднократно пытались пресечь, победила в номинации "Региональный проект".