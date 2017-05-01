В России около 2,6 млн человек отметили Первомай

По данным полиции, порядка 56 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии смотрели за порядком

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Более 2,5 млн человек приняли участие в первомайских гуляниях на территории РФ, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-центре МВД России.

"Сегодня в 1,3 тыс. городах и населенных пунктах России состоялось 2,4 тыс. праздничных мероприятий, посвященных Дню 1 мая. В них приняли участие около 2,6 млн человек", - сообщили в пресс-центре.

Для обеспечения правопорядка было задействовано порядка 56 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. В охране общественного порядка также участвовали представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций.

"При проведении уличных шествий и демонстраций существенных нарушений общественного порядка не допущено, - сообщили в пресс-центре. - Полиция продолжает обеспечивать общественный порядок и безопасность на концертах и народных гуляниях, которые проходят в крупных городах страны".

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" сообщили, что в Москве порядка 1,5 млн человек приняли участие в праздновании Первомая.