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В России

В России около 2,6 млн человек отметили Первомай

По данным полиции, порядка 56 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии смотрели за порядком

В России около 2,6 млн человек отметили Первомай
Первомайское шествие в Екатеринбурге
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Более 2,5 млн человек приняли участие в первомайских гуляниях на территории РФ, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-центре МВД России.

МоскваПолиция сообщила об участии 1,5 млн москвичей в первомайских гулянияхЧитать подробнее

"Сегодня в 1,3 тыс. городах и населенных пунктах России состоялось 2,4 тыс. праздничных мероприятий, посвященных Дню 1 мая. В них приняли участие около 2,6 млн человек", - сообщили в пресс-центре.

Для обеспечения правопорядка было задействовано порядка 56 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. В охране общественного порядка также участвовали представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций.

"При проведении уличных шествий и демонстраций существенных нарушений общественного порядка не допущено, - сообщили в пресс-центре. - Полиция продолжает обеспечивать общественный порядок и безопасность на концертах и народных гуляниях, которые проходят в крупных городах страны".

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" сообщили, что в Москве порядка 1,5 млн человек приняли участие в праздновании Первомая.

Празднование Первомая в России

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Первомай в Симферополе
Теги: Россия, Первомай
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