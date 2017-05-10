Петербургского оппозиционера Пивоварова оштрафовали за несанкционированную акцию 29 апреля

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал координатора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова за организацию несанкционированной акции протеста 29 апреля, сообщил оппозиционер в фейсбуке в среду.

"Только что Петроградский районный суд признал меня виновным в организации шествия 29 апреля и назначил штраф в размере 18 тыс. рублей", - написал Пивоваров.

Он добавил, что организаторы акции намерены обжаловать решение суда.

Ранее представители "Открытой России" сообщили "Интерфаксу", что на несанкционированной акции протеста 29 апреля в Петербурга были задержаны более 100 человек.