Роскомнадзор заблокировал в РФ сайты мессенджеров BlackBerry, Imo и Line

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Line, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat, сообщает Роскомсвобода.

Сервисы были заблокированы после того, как отказались предоставлять российским властям данные о своих пользователях и их активности в сервисах обмена сообщениями. Кроме этого, они отказались признать себя организаторами распространения информации. Инфопосредники были внесены в реестр с пометкой Restricting (Ограничение).

В настоящий момент Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов непосредственно сами порталы данных мессенджеров, а также их IP-адреса.

Разработанный в Японии мессенджер Line является наиболее популярным среди четверых внесенных в реестр Роскмнадзора сервисов. Особой популярностью он пользуется в странах Юго-Восточной Азии.

Ранее ведомство заблокировало сайт онлайн-рации Zello, популярной среди дальнобойщиков. Сервис отказался соблюдать правила для организаторов распространения информации, то есть следить за пользователями и предоставлять данные о них российским правоохранительным органам. Zello - бесплатная программа, которая позволяет превратить смартфон или планшет в рацию и выходить на связь в режиме реального времени.