Роскомнадзор снял ограничения с WeChat

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сняла ограничения доступа к информационным системам китайского мессенджера WeChat.

"В ответ на требования Роскомнадзора компании Vimeo-LLC, Opera Software AS и WeChat International Pte Ltd представили сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации. Ограничение доступа к информационным системам WeChat International Pte, действовавшее ранее, снято", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте в четверг.

Там указывается, что в соответствии с действующим законодательством организаторы распространения информации обязаны предоставить в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр соответствующих организаций. При этом обязанности организатора распространения информации, уточняется в сообщении, возникают в силу закона и не зависят от факта внесения в реестр.

"Порядок взаимодействия Роскомнадзора с организатором распространения информации в интернете предусматривает, что по запросу правоохранительных органов служба направляет в адрес организации требование, в ответ на которое компания в течение пяти рабочих дней должна направить уведомление с необходимой для взаимодействия контактной информации. В случае отсутствия ответа, Роскомнадзор направляет уведомление о неисполнении обязанностей организатора распространения информации и компании дополнительно предоставляется 15 рабочих дней для исполнения требования", - поясняется в сообщении.

Там отмечается, что неисполнение обязанностей по закону влечет ограничение доступа к информационным системам компании на территории РФ.

В настоящее время в реестре зарегистрировано 80 организаторов распространения информации.