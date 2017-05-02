Нижегородец отсудил в ЕСПЧ 20 тысяч евро за пытки в милиции в 2010 году

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник вынес решение по жалобе жителя Нижнего Новгорода Никиты Данишкина, обвиняющего в насилии сотрудников полиции, сообщает межрегиональная общественная организация "Комитет по предотвращению пыток" (КППП).

По данным правозащитников, в декабре 2010 года "Данишкин был задержан в своей съемной квартире сотрудниками Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Главного управления МВД РФ по региону и доставлен в отдел, где, с его слов, его несколько часов избивали, связывали буксировочным тросом в "турецкой позе" и бросали об пол, заставляя признаться в подготовке террористического акта".

"По словам Данишкина, в его истязании принимал участие начальник ЦПЭ. Милиционерам не удалось добиться от него признательных показаний, и они доставили его в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

По данным КППП, врачи зафиксировали у задержанного кровоподтеки на лице и множественные ушибы. По данному факту было подано сообщение о преступлении, однако следственные органы вынесли тринадцать постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

В феврале 2014 года представители КППП направили жалобу в Страсбургский суд. 2 мая ЕСПЧ вынес по ней постановление.

"Страсбургские судьи единогласно установили нарушения статьи 3 Конвенции в материальной части: заявитель был подвергнут пыткам, и по этому факту не было проведено эффективного расследования. В связи с этим Данишкину присудили 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда ", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник сообщалось, что ЕСПЧ вынес решение по жалобе жителя Оренбурга Юрия Зонтова, обвиняющего в насилии сотрудников полиции. Страсбургский суд постановил выплатить 45 тыс. евро оренбуржцу. Кроме того, во вторник ЕСПЧ, что Россия обязана выплатить россиянам Николаю Ситникову и Вадиму Кондакову по 20 тыс. евро в качестве компенсации. В решении суда отмечается, что в отношении двух истцов была в той или иной степени нарушена статья 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции о защите прав человека.