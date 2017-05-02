Путин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акций

Президент РФ напомнил, что в некоторых европейских странах для разгона демонстраций применяются слезоточивый газ и дубинки

Президент России Владимир Путин во время встречи с Ангелой Меркель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отверг обвинения в чрезмерном применении силы при пресечении протестных акций в стране, заявил, что правоохранительные органы будут действовать и впредь в рамках действующего законодательства РФ.

Отвечая на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель на вопрос западных журналистов, касающийся действий российских властей в отношении оппозиционных движений и акций, российский лидер сказал: "Я обратил ее (Ангелы Меркель) внимание, и хочу обратить ваше внимание на то, что правоохранительные органы России ведут себя гораздо более сдержанно и либерально, чем их коллеги в некоторых европейских странах, где для разгона демонстраций применяются слезоточивый газ и дубинки".

"У нас пока, слава богу, этого не потребовалось", - отметил глава государства.

По его словам, органы правопорядка РФ не переходят рамки дозволенного и действующего законодательства.

"Наши правоохранительные и судебные органы действуют в рамках действующего в России закона, и будут действовать так дальше, соблюдая порядок, дисциплину, но одновременно и права всех граждан России выражать свою точку зрения, но в рамках закона", - подчеркнул Путин.

29 апреля в Москве прошла несанкционированная акция "Открытой России". По данным столичной полиции, в ней приняло участие порядка 250 человек.

В конце апреля сообщалось, что парижские полицейские применили слезоточивый газ во время разгона акции во французской столице.