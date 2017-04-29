Полиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в Москве

По данным столичного главка, нарушений общественного порядка не было

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Около 250 человек приняли участие в несанкционированной акции в Москве в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"В центре Москвы завершилась несанкционированная акция "Открытой России", в которой приняло участие порядка 250 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, нарушений общественного порядка в ходе акции не было.

В свою очередь, организатор акции, координатор движения "Открытая Россия" Мария Баронова сообщила журналистам о завершении акции. "Мы будем общаться с адвокатами по поводу задержаний, имевших место на акциях в других городах", - сказала она.

Баронова отметила, что столичная полиция пошла навстречу организаторам акции, обеспечив возможность каждому желающему передать свою петицию в приемную администрации президента России.

Ранее "Открытая Россия" направила в столичную мэрию письмо о намерении провести мероприятие 29 апреля по маршруту, включающему Славянскую площадь, рядом с которой находится администрация президента РФ, но получила отказ в согласовании мероприятия. Власти предложили организаторам альтернативный маршрут - по проспекту Сахарова, но заявители отказались, подчеркнув, что проведут акцию по изначально запрошенному маршруту.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что попытка манифестантов пройти по несогласованному маршруту "приведет, естественно, к абсолютно законной реакции властей в рамках законодательства".