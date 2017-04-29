Полиция вновь предостерегла москвичей от участия в несогласованной акции в столице

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Столичная полиция еще раз предупреждает москвичей о незаконности акции в субботу в центре столицы, напоминает организаторам о последствиях.

"ГУ МВД России по городу Москве убедительно просит воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 29 апреля 2017 года на Славянской площади, в Ильинском сквере и улице Ильинка", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы столичного главка полиции.

Он напомнил, что организаторам акции было предложено альтернативное место для ее проведения. "Несмотря на это, организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте и призывать к участию в нем. Мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности", - отметил собеседник агентства.

В главке подчеркнули, что московская полиция примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

"Столичная полиция еще раз предупреждает организаторов акции о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия", - заявил сотрудник пресс-службы.