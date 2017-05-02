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Суд признал законным отказ в иске внучки первого главы КГБ к "Эху Москвы"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным отказ в удовлетворении иска внучки первого руководителя КГБ Ивана Серова Веры и экс-депутата Госдумы Александра Хинштейна на 3,5 млн рублей к радиостанции "Эхо Москвы" и историку Борису Соколову.

"Решение Пресненского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении судьи, оглашенном во вторник.

Таким образом, решение Пресненского суда Москвы признано обоснованным и вступило в законную силу.

В своей жалобе истец указывал на то, что Соколов, находясь в эфире, не сопровождал свои реплики словами "это мое мнение" или другими подобными выражениями. "Его слова представлялись как факты, а не как оценочные суждения", - сказал представитель Серовой на заседании суда.

По его утверждению, ведущий передачи также активно участвовал в дискуссии и "возвращал Соколова к теме фальсификации". "Зачем перемешивать темы личности Серова и составителей книги?" - заключил он, добавив, что суд первой инстанции без всякой мотивировки отклонил требование стороны истца.

Со своей стороны, представитель "Эха Москвы" заявил, что, по мнению стороны ответчика, решение Пресненского суда законно и обоснованно. "Суд исследовал все важные для дела факты и отразил это в своем решении", - отметил он. По его словам, проведенные лингвистические экспертизы доказывают, что оспариваемая информация не носит порочащий или оскорбительный для истца характер.

Также он подчеркнул, что передача шла в прямом эфире, поэтому радиостанция согласно закону о СМИ освобождается от ответственности за высказывания его участников, а сайт радиостанции - отдельное СМИ - опубликовал всего лишь расшифровку записи.

Со своей стороны, представитель Соколова полностью поддержал позицию другого ответчика.

Как сообщалось, 26 декабря 2016 года Пресненский суд отклонил иск Серовой и Хинштейна к радиостанции "Эхо Москвы" и историку Борису Соколову на общую сумму в 3,5 млн рублей.

Поводом для обращения в суд стали высказывания историка Соколова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в выпуске передачи "Дилетанты" от 14 июля 2016 года, посвященном выходу мемуаров первого руководителя КГБ "Записки из чемодана".

Согласно иску, "на протяжении всей программы Соколов в категоричной форме утверждает, что опубликованные мемуары и дневниковые записи Серова являются фальшивкой, сфабрикованной их редактором Александром Хинштейном с целью реабилитации "палача" Серова".

Истцы обвиняли историка и радиостанцию в распространении сведений, порочащих честь и достоинство истцов, предлагали обязать удалить запись программы с сайта и взыскать в пользу двоих истцов компенсации - 1 млн рублей у историка и 2 млн у радиостанции.

Теги: Александр Хинштейн, Вера Серова, Борис Соколов
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