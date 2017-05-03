Противники передачи Исаакия Церкви подадут в суд на парламент Петербурга

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви подают иск в суд с требованием признать незаконным бездействие законодательного собрания Петербурга при рассмотрении инициативы о проведении референдума.

"Ситуация не позволяет нам обжаловать отказ в регистрации. Нам говорят, что решение принял комитет по законодательству (проект постановления об отказе в регистрации группы - "ИФ"), но законодатель возложил эту обязанность на все заксобрание. После окончания заседания мы подписываем административное исковое заявление об оспаривании бездействия законодательного собрания по этому вопросу и сегодня же направляем его в суд", - сказал депутат Борис Вишневский журналистам в среду.

Он выразил убеждение в том, что в заксобрании затягивают рассмотрение вопроса в нарушение регламента и действующего законодательства.

"Мы хотим, чтобы суд признал бездействие городского парламента незаконным, чтобы обязал заксобрание незамедлительно рассмотреть этот вопрос. Нам рассказывают, что рассмотрение пройдет 17 мая, но у меня нет уверенности в том, что это произойдет", - добавил Вишневский.

По его словам, к исковому заявлению планируют присоединиться депутаты "Справедливой России", "Партии Роста" и "Яблока".

Законодательное собрание Санкт-Петербурга заявило о планах внести вопрос насчет референдума о передаче Исаакиевского собора Церкви в повестку заседания 17 мая.

До этого юридическое управление заксобрания дало отрицательное заключение по вопросу референдума об Исаакии. В заключении отмечалось, что из вопроса не представляется возможным установить, о каких государственных музеях идет речь, а формулировка "при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний" не закреплена в действующем законодательстве, что порождает неопределенность. Тем не менее вопрос было решено вынести на пленарное заседание законодательного собрания.

Как следует из проекта постановления, имеющегося в распоряжении "Интерфакса", парламент готовится признать вопрос референдума о передаче Исаакиевского собора Церкви не отвечающим требованиям законодательства, что сделает его проведение невозможным.

Представители парламентской оппозиции уже заявили о намерении обжаловать это решение в суде.