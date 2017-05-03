Российским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппарат

Он должен будет развивать скорость в 12 раз выше скорости звука

Советник генерального директора компании "Швабе-Фотосистемы" Дмитрий Гиндин и Директор Института теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича, академик Василий Фомин (слева направо) во время пресс-конференции

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В России планируют создать летательные аппараты, которые способны развивать скорость в 12 Махов. Об этом говорится в материалах Сибирского отделение Российской академии наук (СО РАН).

В презентации, представленной СО РАН на пресс-конференции в Москве в среду, говорится, что перед ними поставлена перспективная задача создать летательные аппараты, способные развивать скорость в 12 раз выше скорости звука (12 Махов).

Один Мах соответствует скорости звука - примерно 300 метров в секунду или 1 тыс. 224 км/ч.

Новые физические принципы

В свою очередь вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков сообщил на пресс-конференции, что корпорация взаимодействует с СО РАН по ряду направлений.

"В таких направлениях мы сегодня работаем, как гиперзвук, новые материалы, оборудование, система навигации, которая основана на новых физических принципах", - сказал Коротков.

Сверхзвуковой пассажирский самолет

В среду директор Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича (Новосибирск) академик Василий Фомин заявил о возможности создания в ближайшее время небольшого сверхзвукового пассажирского самолета. "Научные вопросы здесь решены", - заявил Фомин журналистам.

Он отметил, что главной проблемой для пассажирской сверхзвуковой авиации является преодоление звукового удара и связанную с ней проблему звукового удара, для больших самолетов удовлетворительное решение не найдено. "Поэтому решили сделать небольшой, так называемый административный самолет на 20 - 25 человек. Что касается сроков - это вопросы к промышленности", - сказал он.

Фомин отметил, что российскими разработчиками достигнуты также значительные успехи в разработке гиперзвуковых аппаратов. "Здесь мы добились большего, чем американцы", - сказал он.

Гиперзвуковое оружие

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Рогозин в апреле подтвердил, что Россия действительно ведет активную работу по созданию гиперзвукового оружия, а также создает средства для противодействия ему.

"Над тематикой гиперзвукового оружия мы работаем наравне с Соединенными Штатами Америки, развивая свои системы. Эти работы действительно ведутся, поскольку гиперзвуковое оружие - совершенно новое поколение ракет, которое гарантированно позволяет преодолевать систему противоракетной обороны. Разрабатывается как гиперзвуковое оружие, так и средства противодействия", - сказал Рогозин журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса" о гиперзвуковое ракете "Циркон".

Ранее группа сотрудников реутовского АО "ВПК "НПО машиностроения" выступила со статьей в "Известиях Российской академии ракетных и артиллерийских наук", где сообщалось, что разрабатываемая на предприятии перспективная гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования будет иметь скорость свыше 6 Махов.

Долгосрочная национальная задача

В августе 2013 года гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что в России должна быть разработана программа для освоения гиперзвуковых скоростей полета. "Речь идет об управляемом полете в атмосфере со скоростью 6-7 Махов, а в перспективе и 10-12 Махов", - сказал Обносов на авиасалоне МАКС-2013.

По его словам, данная задача должна стать национальной. Она по значимости сопоставима с запуском первого спутника Земли в 1957 году, считает Обносов.

По его словам, решение этой задачи потребует принципиально новых технологий, материалов, двигателей. "Решение этой амбициозной задачи призвано объединить огромное количество предприятий промышленности", - сказал Обносов.

По его словам, для освоения гиперзвуковых скоростей сначала беспилотных летательных аппаратов и ракет, а в перспективе и пилотируемых аппаратов, необходимо разработать "долгосрочную поэтапную программу, каждый этап которой должен заканчиваться не бумажным отчетом, а изготовлением конкретного прототипа".