Правительство РФ определило организации с правом присуждать ученые степени

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о формировании перечня научных и образовательных организаций, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени, сообщает сайт правительства РФ.

"Подписанным постановлением утверждено Положение, определяющее порядок формирования перечня (далее - Положение). Положением определены в том числе критерии, которым должны удовлетворять организации", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается в нем, организация должна иметь один или более диссертационных советов, а также не более 1% отмены вышестоящим органом решений диссертационных советов этой организации о присуждении ученых степеней по итогам трёх лет, предшествующих году подачи заявления.

Кроме того, образовательные организации высшего образования должны удовлетворять не менее чем двум из трёх критериев по объёму затрат на научные исследования и разработки, количеству научных публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (Web of Science), количеству обучающихся по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

При этом для образовательных организаций высшего образования, которые реализуют разработанные и утверждённые самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования либо в отношении которых установлена категория "федеральный университет" или "национальный исследовательский университет", будет применяться только один критерий, касающийся наличия в организации одного или более диссертационного совета.

Для научных организаций применяются критерии, касающиеся количества научных публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, и объёма затрат на научные исследования и разработки.

"В соответствии с установленными критериями правом самостоятельно присуждать учёные степени смогут воспользоваться около 45 образовательных организаций высшего образования и около 20 научных организаций", - подчеркивают в правительстве РФ.

Ранее федеральным законом от 23 мая 2016 года №148-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, ряд других образовательных организаций высшего образования и научных организаций, удовлетворяющих определённым требованиям, наделены правом самостоятельно присуждать учёные степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.