В Сочи началась встреча лидеров России и Турции

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Сочи в среду.

Глава государства принимает президента Турции, который посещает Россию с рабочим визитом, в своей сочинской резиденции "Бочаров ручей". Здесь же накануне прошли его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

На повестке дня переговоров президентов России и Турции - обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений.

"Имеется в виду рассмотреть ход реализации договоренностей, достигнутых на шестом заседании совета сотрудничества высшего уровня (10 марта сего года), в том числе усилия правительств двух стран по снятию имеющихся ограничений в торгово-экономических связях, наметить пути их дальнейшего развития", - говорится в материалах к переговорам.

Среди тем, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на переговорах может обсуждаться и тема поставок зерна в Турцию.

Кроме того, лидеры обсудят и сотрудничество в военно-технической сфере. В частности, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на переговорах будет обсуждаться тема поставок зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Кроме того, планируется обсудить вопросы, связанные с сооружением трубопровода "Турецкий поток".

Предстоящая встреча лидеров - пятая с лета 2016 года. За это время между главами государств также состоялось 19 телефонных разговоров, их них четыре - уже в этом году.