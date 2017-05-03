Врачи не нашли следов побоев у оппозиционера Непомнящих

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Врачи проводили осмотр троих заключенных ИК-1 Ярославля, в том числе и фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих, в конце апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

"Специалисты городских больниц N7 и N10 проводили осмотр троих осужденных 28 апреля. Состояние Непомнящих, Вахапова и Макарова признано удовлетворительным, они не нуждаются в госпитализации. Следов побоев не обнаружено. Медики, проводившие осмотр, не являются врачами ФСИН", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе фонда "Общественный вердикт" агентству сообщили, что адвокаты, проводившие визуальный осмотр осужденных 24 апреля, видели у них травмы.

В пресс-службе правозащитной организации добавили, что в среду адвокатам повторно отказано во встрече с осужденными.

Замоскворецкий суд Москвы 22 декабря 2015 года признал Непомнящих виновным в участии в 2012 году в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти и приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.

24 апреля его перевели в штрафной изолятор колонии ИК-1 Ярославской области за неповиновение сотрудникам колонии.