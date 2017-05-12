Пожаловавшегося на избиение в колонии оппозиционера Непомнящих выпустили из ШИЗО

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих, который вместе с двумя осужденными пожаловался на избиение в колонии Ярославля, выпустили из штрафного изолятора (ШИЗО), сообщила "Интерфаксу" правозащитница Ирина Бирюкова.

"Ваню Непомнящих вчера выпустили из ШИЗО в отряд. Несмотря на то, что ему были вынесены еще два выговора, по какому-то непонятному стечению обстоятельств на комиссии ему сказали подниматься в отряд", - сказала Бирюкова в пятницу.

По ее словам, другого заключенного - Евгения Макарова - накануне из изолятора перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ), где условия содержания строже, чем в общем по колонии, а Руслана Вахапова оставили в штрафном изоляторе еще на пять суток.

"Руслану добавили еще пять суток за то, что он якобы с кем-то не поздоровался", - пояснила Бирюкова, добавив, что сейчас Вахапов "крайне истощен, у него постоянно кружится голова, его от голода тошнит, и у него начали трястись руки".

Адвокат отметила, что в ближайшее время защита осужденных направит очередное уведомление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о неисполнении срочных мер по отношению к осужденным, ранее предписанных судом.

"Это будет уведомление о неисполнении ряда мер. Во-первых, в части допуска адвокатов. Как мне сказал сам Руслан Вахапов, по словам начальника колонии, он может даже не рассчитывать на допуск адвоката. Во-вторых, в части возможности использования адвокатами фото- и видеотехники. Меня категорически не пропускают в колонию с фотоаппаратом, говорят - либо без него, либо никак, никак это не объясняя. Также будем писать в ЕСПЧ о том, что полного независимого медицинского обследования в присутствии защитников проведено так и не было", - сказала Бирюкова.

Она добавила, что единственный осмотр заключенных был 28 апреля, и он проводился "двумя какими-то женщинами в штатском, которые не представлялись".

"Попросили их раздеться до пояса, послушали, посмотрели глазное дно и отпустили. Непонятна цель осмотра, потому что у них были отбиты ноги, но ниже пояса никого не смотрели", - пояснила защитница.

24 апреля стало известно, что Непомнящих, а также Вахапова и Макарова перевели в штрафной изолятор ИК-1 Ярославской области (находится в Ярославле) за неповиновение сотрудникам колонии.

Прокуратура Ярославской области начала проверку по факту применения спецсредств в отношении заключенных, о котором надзорный орган проинформировали сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин подтвердил поступление к нему обращения относительно применения силы со стороны сотрудников колонии. По его словам, к нему обратились родственники осужденных.

28 апреля в ответ на запрос защитников ЕСПЧ направил российским властям - ФСИН и Минюсту - предписание о применении к осужденным правила 39 Регламента суда, обязав в течение двух суток провести независимое медицинское обследование осужденных и допустить к ним адвокатов.

3 мая в пресс-службе УФСИН по Ярославской области "Интерфаксу" сообщили, что врачи проводили осмотр троих заключенных ИК-1 Ярославля, в том числе Непомнящих, и не обнаружили у них следов побоев.

4 мая Страсбургский суд направил повторный запрос российским властям о допуске адвокатов и медицинском обследовании заключенных. На следующий день в Минюсте РФ сообщили, что Россия ответила на поставленные ЕСПЧ вопросы относительно соблюдения прав трех осужденных в Ярославской колонии.

"4 мая власти РФ проинформировали ЕСПЧ об успешном соблюдении обеспечительных мер, примененных в соответствии с правилом 39 регламента Европейского суда по жалобе "Вахапов и другие против России", - говорилось в сообщении пресс-службы Минюста, поступившем на запрос "Интерфакса".

Замоскворецкий суд Москвы 22 декабря 2015 года признал Непомнящих виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти и приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.