Фигуранты дела о крушении платформы "Кольская" приговорены к шести годам колонии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Мурманска вынес обвинительный приговор бывшему исполняющему обязанности заместителя генерального директора ОАО "Арктикморнефтегазразведка" (АМНГР) Борису Лихвану и бывшему исполняющему обязанности главного инженера АМНГР Леониду Бордзиловскому. Приговор вынесен по уголовному делу о крушении плавучей буровой платформы "Кольская" (судовладелец АМНГР) в Охотском море в декабре 2011 года.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда, Бордзиловский и Лихван признаны виновными по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"Признать виновными и назначить Лихвану наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии-поселении, Бордзиловскому назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии-поселении (...) Лихвану и Бордзиловскому назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с эксплуатацией морского и речного транспорта сроком на три года ", - постановила судья Светлана Коренкова.

Решением суда Лихван и Бордзиловский остаются под подпиской о невыезде и будут обязаны самостоятельно прибыть в колонию-поселение.

ри вынесении решения суд учел положительные характеристики подсудимых, пенсионный возраст, наличие заболеваний.

При этом С.Коренкова добавила, что суд вынесет частное постановление "по выявленным нарушениям закона, допущенным при производстве предварительного следствия в адрес правоохранительных органов, занимающихся контролем при расследовании настоящего уголовного дела".

Решением суда гражданские иски потерпевших к АМНГР о взыскании моральных и материальных компенсаций удовлетворены частично, иски о взыскании с Б.Лихвана и Л.Бордзиловского оставлены без удовлетворения.

Суд установил, что на платформе "Кольская" на момент буксировки оставалось 28 лишних людей, включая вахтовиков.

Основываясь на показаниях выживших, свидетелей и участников спасательной операции, доказательствах, собранных следствием, суд пришел к выводу, что подсудимые в нарушение правил морских буксировок и требований при прохождении процедуры морского регистра, не проконтролировали безопасность прохождения морского каравана и не обеспечили снятие с платформы людей, не задействованных в буксировке, перед ее началом.

"Суд приходит к выводу, что подсудимые ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности, действуя легкомысленно, допустили наступление общественно-опасных последствий своим бездействием в виде гибели 53 членов экипажа СПБУ "Кольская", не имя достаточных оснований, самонадеянно рассчитывали на предотвращение последствий", - сказала судья.

Суд также установил, что платформа не была заблаговременно подготовлена к штормовым условиям, в частности, не опущены колонны для увеличения ее остойчивости, а сигнал SOS был подан слишком поздно и не позволил спасательным службам и судам, находившимся поблизости, приступить к спасению людей на "Кольской".

В решении суда подчеркивается, что Лихван и Бордзиловский передавали на "Кольскую" электронные сообщения с указаниями, которые подлежали исполнению. Подсудимые также держали с платформой телефонную связь и были осведомлены о положении платформы.

17 декабря и 18 декабря 2011 года подсудимым было достоверно известно, что СПБУ "Кольская" в условиях шторма терпит бедствие, говорится в решении суда.

Показания бывшего гендиректора АМНГР Юрия Мелехова и его заместителя по флоту, назначенного лица компании Василия Васецкого, которого подсудимые и потерпевшие считают виновниками трагедии, также были учтены судом и легли в основу обвинительного вердикта.

Как сообщалось, гособвинение требовало признать подсудимых Лихвана и Бордзиловского виновными и назначить каждому наказание в виде 5 лет и 6 месяцев реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Подсудимые и их защита требовали оправдания и прекращения уголовного преследования.

Потерпевшие также просили суд оправдать или назначить условное наказание для Лихвана и Бордзиловского.

Первомайский районный суд Мурманска приступил к рассмотрению по существу дела о крушении "Кольской" 14 июля 2015 года.

В ходе судебного разбирательства по заявлениям потерпевших было возбуждено уголовное дело о фальсификациях. Обвинение по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности) было предъявлено бывшему следователю по особо важным делам Дальневосточного следственного управления на транспорте (ДВСУТ) СКР Виталию Фердеру.

Буровая платформа "Кольская", на которой находились 67 человек, затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Спасти удалось 14 человек. Среди погибших моряков 36 из Мурманской области. Найти и опознать удалось тела 17 человек, восемь из которых похоронены на Мурманском городском кладбище, девять - в родных городах.