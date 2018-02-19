Родственники погибших на платформе "Кольская" подали жалобу в ЕСПЧ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Родные погибших на самоподъемной плавучей буровой установке "Кольская" (СПБУ, судовладелец ОАО "Арктикморнефтегазразведка", АМНГР) в Охотском море в декабре 2011 года подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщила вдова старшего механика СПБУ "Кольская" Ильи Карташева Елена Богуш.

"16 февраля наш адвокат Кирилл Коротеев подал жалобу в Европейский суд по правам человека от 13 потерпевших по делу "Кольской", не согласных с решением Первомайского суда Мурманска и областного суда, отклонившего все наши апелляции", - написала Богуш в соцсетях.

Потерпевшие по делу о крушении "Кольской" в своей жалобе в ЕСПЧ заявили о "предполагаемом нарушении" Россией права на жизнь, закрепленного в Европейской конвенции по правам человека.

"Несколько государственных компаний - АМНГР, Газфлот, РМРС (Российский морской регистр судоходства - ИФ), МЧС не проконтролировали надлежащие условия буксировки платформы, что повлекло аварию на море (не соблюдено обязательство по предотвращению угрозы жизни)", - добавила Богуш

Как сообщалось, 3 мая 2017 года Первомайский районный суд Мурманска приговорил экс-заместителя генерального директора АМНГР Бориса Лихвана и бывшего исполняющего обязанности главного инженера АМНГР Леонида Бордзиловского к 6 годам колонии-поселения каждого с лишением права в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с морским и иным водным транспортом. Они признаны виновными по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Также суд постановил в качестве морального вреда выплатить родственникам погибших компенсацию по 500 тыс. рублей.

16 августа Мурманский областной суд оставил приговор в силе. Потерпевшие заявили, что готовы обжаловать решение в Верховном суде.

Буровая платформа "Кольская", на которой находились 67 человек, затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Спасти удалось 14 человек. Среди погибших моряков 36 из Мурманской области. Найти и опознать удалось тела 17 человек, восемь из которых похоронены на Мурманском городском кладбище, девять - в родных городах.

В ходе судебного разбирательства по заявлениям потерпевших было возбуждено уголовное дело о фальсификациях. Обвинение по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности) было предъявлено бывшему следователю по особо важным делам Дальневосточного следственного управления на транспорте (ДВСУТ) СКР Виталию Фердеру.