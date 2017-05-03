Главные новости
В миреСтало известно о еще одном погибшем в Сирии российском военномВ миреДиректор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможныхВ РоссииРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения
В России

Дадин подал в суд на ФСИН и СКР за передачу телеканалу видеозаписей из колонии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционер Ильдар Дадин обратился в суд с требованием признать незаконными действия трех ведомств, которые, по его мнению, передали телеканалу РЕН ТВ записи с камер видеонаблюдения в карельской колонии, где он отбывал наказание, сообщил "Интерфаксу" представитель активиста Николай Зборошенко.

"Мы обратились с исковым заявлением в Замоскворецкий суд Москвы, по которому требуем привлечь в качестве ответчиков ФСИН (Федеральная служба исполнения наказания), Следственный комитет и Генеральную прокуратуру", - сказал Зборошенко.

По его мнению, незаконные действия властей в лице перечисленных ведомств выразились в передаче записей, сделанных с помощью систем видеонаблюдения и переносных видеорегистраторов в карельской исправительной колонии №7 в Сегеже, где отбывал наказание Дадин, третьим лицам. В результате, как считают активист и его защитник, съемки оказались в распоряжении телеканала РЕН ТВ (ООО "Акцепт"), который использовал их для создания сюжетов, впоследствии признанных Общественной коллегий по жалобам на прессу пропагандой.

"Эти действия затрагивают право Дадина на уважение частной жизни, к которому относится право на изображение, поскольку записи попали в распоряжение РЕН ТВ без его согласия", - заключил Зборошенко.

Он пояснил, что в обосновании иска приводится постановления из практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в частности, по делу "Ходорковский и Лебедев против России", "по которому действие статьи 8 Конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни) не заканчивается у тюремных ворот и заключенный не лишается своих прав, гарантированных этой статьей".

Зборошенко отметил, что параллельно оппозиционер обратится в ЕСПЧ с аналогичными требованиями.

Как сообщалось, 6 апреля Общественная коллегия по жалобам на прессу признала пять репортажей РЕН ТВ об Дадине пропагандой, нарушающей этику и нормы права. По мнению коллегии, рассмотренные сюжеты телеканала "обнаруживаются призванными опорочить героев репортажей, а также ряд других лиц, которые имеют сходные с ними политические взгляды или занимают схожие позиции по конкретным вопросам".

Заявителями по жалобе выступали руководитель правозащитного направления "Открытой России" Мария Баронова и её заместитель Полина Немировская, которые отмечали, что материалы выходили на РЕН ТВ в преддверии рассмотрения дела Дадина в Конституционном суде РФ, что может расцениваться как попытка влияния на суд и общественное мнение.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорён к трём годам лишения свободы, впоследствии срок был сокращен до 2,5 лет. Он был отправлен сначала в карельскую, а затем в алтайскую колонию.

22 февраля этого года президиум Верховного суда РФ постановил приговор отменить, Дадина освободить и признать за ним право на реабилитацию. 26 февраля он покинул алтайскую колонию.

Теги: Ильдар Дадин, РЕН ТВ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Россия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограниченияРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения
В силе останется запрет на ввоз турецких томатов, который будет действовать до тех пор, пока российские производители не окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынкаПодробнее
Глава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерамГлава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерам
Как напомнил Максим Топилин, решение о том, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются, уже давно принятоПодробнее
Российским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппаратРоссийским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппарат
Он должен будет развивать скорость в 12 раз выше скорости звукаПодробнее
Приговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силуПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силу
Кировский облсуд оставил приговор от 8 февраля 2017 года в силе, что лишает оппозиционера права баллотироваться на пост президента, хотя сам он с этим не согласенПодробнее
Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%
При этом 70% респондентов доверяют данным центрального телевиденияПодробнее
Минобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в ИдлибеМинобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в Идлибе
В военном ведомстве констатировали, что вынуждены разочаровать сказочников Human Rights WatchПодробнее
Путин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акцийПутин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акций
Президент РФ напомнил, что в некоторых европейских странах для разгона демонстраций применяются слезоточивый газ и дубинкиПодробнее
Сенаторы предложили разрешить транспортным полицейским применять электрошокерыСенаторы предложили разрешить транспортным полицейским применять электрошокеры
Сейчас сотрудники транспортной безопасности не имеют права использовать электрошокеры при исполнении обязанностей, так как они работают в местах скопления людейПодробнее
Навальный заявил об утрате 80% зрения одним глазом после нападения с зеленкойНавальный заявил об утрате 80% зрения одним глазом после нападения с зеленкой
Оппозиционер обратится в прокуратуру с заявлением о бездействии правоохранительных органов после инцидентаПодробнее
Больше половины россиян хотят переизбрания Путина президентом РФБольше половины россиян хотят переизбрания Путина президентом РФ
Президентские выборы состоятся весной будущего годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 мая6 фото
03 мая
Фотохроника 3 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСтало известно о еще одном погибшем в Сирии российском военномВ миреДиректор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможныхВ РоссииРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограниченияВ РоссииПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силу
Два человека погибли в результате стрельбы в колледже в Техасе
Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины Януковича
ФРС сохранила ставку на уровне 0,75-1%
Власти США задумались о новых санкциях против Венесуэлы
Стало известно о еще одном погибшем в Сирии российском военном
В штате Массачусетс автомобиль въехал в толпу людей
Дадин подал в суд на ФСИН и СКР за передачу телеканалу видеозаписей из колонии
В подольском музее "Антибольшевистского сопротивления" прошли обыски
Что произошло за день: среда, 3 мая
РФПЛ попросила ФИФА оставить на стадионах в РФ систему автофиксации голов
Фотохроника 3 мая
Названы требования "Башнефти" и "Роснефти" к АФК "Система"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи