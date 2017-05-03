Дадин подал в суд на ФСИН и СКР за передачу телеканалу видеозаписей из колонии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционер Ильдар Дадин обратился в суд с требованием признать незаконными действия трех ведомств, которые, по его мнению, передали телеканалу РЕН ТВ записи с камер видеонаблюдения в карельской колонии, где он отбывал наказание, сообщил "Интерфаксу" представитель активиста Николай Зборошенко.

"Мы обратились с исковым заявлением в Замоскворецкий суд Москвы, по которому требуем привлечь в качестве ответчиков ФСИН (Федеральная служба исполнения наказания), Следственный комитет и Генеральную прокуратуру", - сказал Зборошенко.

По его мнению, незаконные действия властей в лице перечисленных ведомств выразились в передаче записей, сделанных с помощью систем видеонаблюдения и переносных видеорегистраторов в карельской исправительной колонии №7 в Сегеже, где отбывал наказание Дадин, третьим лицам. В результате, как считают активист и его защитник, съемки оказались в распоряжении телеканала РЕН ТВ (ООО "Акцепт"), который использовал их для создания сюжетов, впоследствии признанных Общественной коллегий по жалобам на прессу пропагандой.

"Эти действия затрагивают право Дадина на уважение частной жизни, к которому относится право на изображение, поскольку записи попали в распоряжение РЕН ТВ без его согласия", - заключил Зборошенко.

Он пояснил, что в обосновании иска приводится постановления из практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в частности, по делу "Ходорковский и Лебедев против России", "по которому действие статьи 8 Конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни) не заканчивается у тюремных ворот и заключенный не лишается своих прав, гарантированных этой статьей".

Зборошенко отметил, что параллельно оппозиционер обратится в ЕСПЧ с аналогичными требованиями.

Как сообщалось, 6 апреля Общественная коллегия по жалобам на прессу признала пять репортажей РЕН ТВ об Дадине пропагандой, нарушающей этику и нормы права. По мнению коллегии, рассмотренные сюжеты телеканала "обнаруживаются призванными опорочить героев репортажей, а также ряд других лиц, которые имеют сходные с ними политические взгляды или занимают схожие позиции по конкретным вопросам".

Заявителями по жалобе выступали руководитель правозащитного направления "Открытой России" Мария Баронова и её заместитель Полина Немировская, которые отмечали, что материалы выходили на РЕН ТВ в преддверии рассмотрения дела Дадина в Конституционном суде РФ, что может расцениваться как попытка влияния на суд и общественное мнение.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорён к трём годам лишения свободы, впоследствии срок был сокращен до 2,5 лет. Он был отправлен сначала в карельскую, а затем в алтайскую колонию.

22 февраля этого года президиум Верховного суда РФ постановил приговор отменить, Дадина освободить и признать за ним право на реабилитацию. 26 февраля он покинул алтайскую колонию.